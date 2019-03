Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Svelvik klokken 18.30 onsdag kveld. Pågripelsen skjedde etter at Sør-Øst politidistrikt hadde mottatt en anmeldelse via Kripos. PST er rutinemessig orientert om saken.

Mannen skal ha kjøpt eller bestilt ulovlige utgangsstoffer for eksplosiver, kjemikalier som kan brukes til å lage eksplosiver, opplyser politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas til Aftenposten.

– Dette er en lokalt bosatt person som politiet har hatt kontakt med tidligere. Men aldri i forbindelse med forhold som dette her, sier Aas.

Brukte bombegruppen og beredskapstroppen

I saker der det er mistanke om kjøp eller oppbevaring av ulovlige eksplosiver, blir politiets bombegruppe rutinemessig koblet inn.

– Bombegrupper trener med og bruker ofte beredskapstroppen i slike sammenhenger. Dette for å sørge for ekstra sikkerhet både for beboere i området og politifolkene som deltar, opplyser Aas. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Avhøres torsdag

– Hva skulle kjemikaliene brukes til?

– Det er det vi ikke vet. Mannen sitter i avhør nå. Samtidig har vi foretatt en ny ransaking i mannens bolig. Etter avhør, gjennomgang av beslag og undersøkelser, vil vi ta en vurdering på om hva som skjer videre, sier Aas.

Sør-Øst politidistrikt har heller ikke avgjort om de ønsker å varetektsfengsle mannen.