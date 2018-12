Tirsdag ettermiddag skal samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) redegjøre i Stortinget om hvordan britiske Go-Ahead kunne vinne anbudskonkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, når de gjennomgående ble slått på kvalitet.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å opplyse Aftenposten om akkurat hva Dale vil si. Men mye tyder på at han vil gjenta budskapet fra Jernbanedirektoratet om at Go-Ahead vant konkurransen fordi de «samlet sett leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet».

Det er ikke nødvendigvis nok, sier Rødts Bjørnar Moxnes og Aps Sverre Myrli til Aftenposten.

Moxnes har bedt Dale om innsyn i det Aftenposten har avdekket at har vært et internt regnestykke i direktoratet, i tillegg til et offisielt, der Go-Ahead, NSB og svenske SJ er veid mot hverandre. Det interne regnestykket har vært utslagsgivende i konkurransen, men direktoratet ønsker ikke å vise det frem.

Dale har opplyst til Aftenposten at han ikke selv har fått innsyn i regnestykket, og hevder at han heller ikke har noen hjemmel til å be om det.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vil be om at Riksrevisjonen pålegges å ta saken

– Hvis Dale ikke overbeviser på tirsdag, og gjør rede for de spørsmålene vi har stilt skriftlig, vil vi før jul be Stortinget pålegge Riksrevisjonen å undersøke anbudsrunden, sier Moxnes til Aftenposten.

Stortinget i plenum kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser.

– Hva er sjansen for at dere får Stortinget med på dette, når dere ikke fikk flertall for en uavhengig granskning av saken?

– Det som taler for er at Riksrevisjonen vil få tilgang til alle relevante dokumenter i saken. Jeg håper at også tilhengerne av jernbanereformen ser at dette vil styrke legitimiteten. Det bør interessere Venstre og KrF at hverken Dale eller direktoratet vil svare på helt elementære spørsmål om hvordan Go-Ahead kunne vinne anbudet, sier Moxnes.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap: – Det kan bli kontrollkomiteen

Arbeiderpartiet stemte sammen med SV, Sp og Rødt for en uavhengig granskning av hvordan jernbanekonkurransen er gjennomført. Nå bekrefter samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli at kontrollkomiteen på Stortinget kan bli neste stasjon i saken.

– Først skal vi høre hva samferdselsministeren har å si. Men vi vurderer så absolutt å ta saken til kontrollkomiteen, sier Myrli.