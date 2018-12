Mann i 40-årene pågrepet for politibomben. I 2008 truet han med å sprenge seg selv i luften foran Lørenskog politistasjon.

Mannen i 40-årene ble torsdag siktet og fredag pågrepet. Politiet sier han har en forhistorie med både politi og domstol. Men de ønsker ikke å gå inn i detaljene rundt denne forhistorien.

Aftenposten har fått bekreftet identiteten til siktede. På adressen til mannen er det fredag ettermiddag store politistyrker, både inne og utenfor boligen. Politiets bombegruppe kom til boligen klokken 17.20 fredag ettermiddag.

I 2010 ble mannen i 40-årene dømt til fengsel i ett år for trusler mot politiet og for seksuell omgang med en mindreårig jente. 120 dager ble gjort betinget.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk. Han nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer John Christian Elden overfor Aftenposten.

Hans O. Torgersen

Ville ødelegge politistasjon i 2008

30. juli 2008 forskanset mannen seg i en bil utenfor inngangspartiet til Lørenskog politistasjon. Han ringte politiet og fortalte at han satt rett utenfor lensmannskontoret, og ville sprenge seg hvis han ikke fikk oppfylt diverse krav.

Blant annet ville han få tilbake to datamaskiner som var beslaglagt i forbindelse med sedelighetssaken han allerede var tiltalt for. Tiltalen gikk ut på seksuell omgang med ei jente under 16 år.

Politiet så en ledning som gikk fra kupeen til bagasjerommet. Der var det propangass, bensin og andre kjemikalier.

– Da vi observerte ledninger som gikk fra kupeen til motorrommet på bilen, ble vi sikre på at bombetrusselen var reell. Dette var en bombe som kunne medført betydelig skade hvis den hadde gått av, opplyste stabssjef Hans Holmgrunn i Romerike politidistrikt Holmgrunn til NTB.

Politistasjonen ble evakuert. Mannskap fra politidistriktet, beredskapstroppen og bombegruppen ved Oslo politidistrikt og politiets gruppe for krise- og gisselforhandlere, bisto i det som var en større politioperasjon.

Stian Lysberg Solum / Scanpix

Mannen sa at han ville ødelegge politistasjonen og at det skulle få «økonomiske konsekvenser» for politiet.

I løpet av seansen på Lørenskog var mannen i kontakt med Spesialenheten for politisaker og en forhandler fra politiet.

Fra det ble slått bombealarm til mannen overga seg til politiet tok det rundt fire timer. I tingretten forklarte mannen at han var lei seg og at han angret.

Stian Lysberg Solum / Scanpix

Tvangsinnlagt

Etter bombetrusselen mot politistasjonen ble mannen tvangsinnlagt til psykiatrisk observasjon. Han ble senere friskmeldt og varetektsfengslet.

Det ble foretatt en rettspsykiatrisk vurdering av mannen. De sakkyndige kom frem til at mannen var tilregnelig. Han ble imidlertid diagnostisert med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.

Sara Johannessen / Scanpix

Tagging og våpenbesittelse

I september 2015 var han i besittelse av en batong og et elektrosjokkvåpen i sin egen leilighet. Han fikk et forelegg for dette forholdet.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, John Skarpeid, forteller til Aftenposten at mannen er siktet for tagging av både Nedre Romerike tingrett og Lørenskog lensmannskontor.

I mars i år skrev Romerikes Blad at noen hadde tagget «10 års justismord» på tingrettsbygningen.

– Tilsvarende tekst er blitt tagget på denne veggen flere ganger tidligere, uttalte operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til avisen.