Ola Borten Moe har bestemt seg for å gjenoppta sitt verv som nestleder i Senterpartiet. Det får Aftenposten bekreftet fra kilder i Sp.

Det var TV2 som først meldte om saken

– Jeg trådte til side for å gi partiet ro til å lande denne svært krevende saken. Det er nå gjort, og jeg gjenopptar mitt verv som nestleder, sier Borten til TV2.

Liv signe Navarsete er for tiden sykmeldt og ønsker ikke å kommentere beskutningen. Hun skriver følgende i en SMS til Aftenposten:

«Jeg har ikke noe å tilføye. Jeg er sliten og vil bruke kreftene jeg har på å konfirmasjonen til barnebarnet mitt i helgen».

Nestleder i senterkvinnene, Åse Lilleåsen, synes det er greit at Moe gjeninntrer som nestleder.

– Dette har nok Ola vurdert ordenlig selv. Også lenge sentralstyret ikke har noen innsigelser så er dette Olas valg, sier Lilleåsen til Aftenposten.

Lilleåsen er enig i sentralstyrets vurdering om at man ikke kan straffe alle turdeltagerne kollektivt for den grove medlingen som ble sendt til Liv signe Navarsete.

– Og saken må få en avslutning et eller anne sted. Nå er nok tiden inne for å sdetteen stopper for saken, sier hun.

Ola Borten Moe sa torsdag at han er svært glad for at generalsekretæren i partiet har konkludert med at det ikke er noe som tyder på at den trakasserende meldingen, som ble sendt til Liv Signe Navarsete, var en kollektiv handling.

Borten Moe: Bare én person som er skyldig

Til tross for at det i meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete, sto «Vi har lyst på fitta di», mener Borten Moe at det er én person som står bak.

– Generalsekretær Knut M. Olsen har det samlede bildet, så langt det har gått å undersøke det, og sier at det ikke er noe som tilsier at dette er gjort i fellesskap. Det betyr mye for oss at det er brakt på det rene at det ikke er en gjeng som dekker over for hverandre, sier Ola Borten Moe.

– Du skrev på Facebook onsdag at du har bidratt til generalsekretæren med det du vet og tror. Betyr det at du mistenker noen konkret?

– Det betyr at jeg har sagt til generalsekretæren det jeg vet og tror, og jeg kommer ikke til å si mer om det.

Til NTB sier Olsen at «vi har brukt mye tid, hatt grundige samtaler med alle involverte og så godt det er mulig forsøkt å nøste i saken. Uten å gå i detalj, så danner man seg jo et bilde. Og basert på mange samtaler med alle som var på turen, er det ikke noe som tilsier at dette er gjort kollektivt eller i fellesskap».