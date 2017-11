Tidligere Aftenposten-journalist anmelder annen journalist for overgrep

– Det er litt for min egen del. Jeg angrer på at saken ikke ble anmeldt da det skjedde. Den gangen var jeg veldig sårbar, jeg hadde ikke jobbet meg gjennom det og var veldig sliten. Aftenposten sa at de skulle støtte meg dersom jeg valgte å anmelde det, men de fortalte meg samtidig at saken trolig ville bli henlagt av politiet, og at det ville bli tungt for meg. Derfor valgte vi ikke å anmelde det, sier Harbo til NRK.

Anmeldelsen ble sendt til politiet fredag, opplyser advokat John Christian Elden. Han bistår Harbo i saken. Forholdet som nå er anmeldt, ligger flere år tilbake i tid og er i utgangspunktet strafferettslig foreldet.

Elden: – Det blir ikke et mørketall

Elden mener det er viktig å anmelde forholdet, selv om saken trolig ikke får noen strafferettslige konsekvenser.

– Hun ønsker at hennes forklaring skal komme frem og at saken skal bli registrert hos politiet. Når du anmelder et forhold, kommer det inn i kriminalstatistikken, det blir ikke et mørketall, forteller han til NRK.

NRK har vært i kontakt med sjefredaktøren i mediehuset der mannen som er anmeldt, jobber. Han sier at han ikke vil kommentere saken før anmeldelsen foreligger. Den anmeldte mannen ønsker heller ikke å kommentere saken.

#Metoo

Harbo valgte i kjølvannet av #metoo-kampanjen å skrive et Facebook-innlegg om hendelsen.

Etter at det ble kjent at den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein i årevis har seksuelt trakassert kvinner, har tusenvis av kvinner fortalt historier om overgrep under emneknaggen #metoo.

Over 500 norske kvinnelige skuespillere har torsdag og fredag tatt et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i norsk teater-, film- og tv-bransje.

I Sverige har nesten 600 kvinnelige skuespillere signert et opprop om å stoppe seksuell trakassering i deres bransje. Senere har både svenske musikere og politikere gjort det samme.