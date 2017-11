Stor vannlekkasje i Oslo

Det er mye vann i området, opplyser Oslo brann- og redningsetat på Twitter.

– Brannvesenet er på plass, og vann- og avløpsetaten rykker også ut. Det ser ut til å være ganske omfattende, og det er trolig en hovedvannledning som er røket, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB ved 3.30-tiden.

Kort tid etterpå opplyste politiet på Twitter at de aktuelle pumpene på stedet er stengt av og at det fremstår som om flere bygg har fått omfattende vannskader.

– Vanntrykket har vært så stort at flere vinduer er knust av trykket. Det er også grunn til å anta at det er en del undergraving, forklarer Pedersen. Selv om vannet er skrudd av, understreker han at situasjonen langt fra er over.

– Vi har ikke kommet inn i alle byggene, men det er mye vann som har trengt inn og ned i kjellere. Foreløpig er det umulig å anslå hvor lang tid dette vil ta og hvor store skadene der.

Lekkasjen oppsto ved Gjerdrums vei i Nydalen. Akerselva renner gjennom området, som primært er bebygd med næringsbygg og kontorer som huser offentlige etater.

Det jobbes med å få varslet dem som har ansvar for de berørte bygningene.

NTB Scanpix' fotograf sier vannet også renner nedover mot bygget som huser Justisdepartementet, men at departementet ikke ser ut til å være rammet direkte av lekkasjen.

I tillegg til brannvesen og politi, er også en rekke vekterselskaper på plass. Brannvesenet har tatt i bruk ekstremværutstyret sitt og har også rykket ut med utstyr for restverdiredning.