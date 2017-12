Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling.

– Vi har langt fra god nok kapasitet i dag. Da sier det seg selv hvordan det blir når vi nå skal ta imot enda flere pasienter, sier Geir Haukeland.

Han jobber som tannlege ved Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Trondheim, ett av seks offentlige sentre rundt omkring i landet som skal ta imot og sluse voksne pasienter gjennom det offentlige tannhelsetilbudet.

Bekymringen til Haukeland gjelder spesielt én pasientgruppe: Voksne pasienter som har så ekstrem tannlegeskrekk - odontofobi på fagspråket - at de blir definert som personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg.

I dag behandler det offentlige rundt 700 slike pasienter i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling, men nå frykter tannleger at ventetiden vil øke kraftig.

Årsaken er at pasienter med tannlegeskrekk ikke lenger skal få refundert utgifter til behandling hos private tannleger. Fra nyttår må de enten betale full pris hos private eller stille seg i kø for å benytte den offentlige tannhelsetjenesten - et tilbud som fortsatt sliter med vakante stillinger og stor gjennomtrekk.

Privat

Viser til regelbrudd, men stor usikkerhet om tallene

Tom A. Kolstad

Helsedepartementet har begrunnet avgjørelsen med en kraftig økning i refusjonsutbetalingene.

Departementet viser også til kontroller som er gjort av Helfo, den statlige økonomiforvaltningen av refusjons- og støtteordningene.

– I disse kontrollene er det avdekket utbetalinger som ikke er gjort etter regelverket. Derfor presiserer vi nå at alle slike pasienter skal behandles i regi av det offentlige tilbudet, opplyser statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp).

Fakta: STATEN OG TANNHELSETJENESTEN I utgangspunktet må voksne betale for tannlegebehandling. Den offentlige tannhelsetjenesten skal prioritere barn og ungdom under 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre og langtidssyke. Det finnes imidlertid en del diagnoser og tilstander som kan gi voksne rett til refusjon av hele eller deler av utgiftene. En av disse tilstandene, er det som blir beskrevet som sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne. Siden 2008 har det vært praksis at personer med tannlegeskrekk har fått refundert ca. tre fjerdedeler av utgiftene dersom tilstanden har vært så ekstrem at vedkommende ikke har hatt «evne til egenomsorg» av tennene. I forbindelse med neste års statsbudsjett har Helsedepartementet avgjort at refusjonsordningen faller bort. Heretter skal alle med ekstrem tannlegeskrekk behandles i regi av det offentlige.

Departementet kan imidlertid ikke fremvise tall som sier noe om omfanget av uriktige utbetalinger til odontofobi-pasienter. I fjor måtte fem tannleger betale tilbake tilsammen 1,2 millioner kroner.

Dette har ført til at både statssekretæren og helseminister Bent Høie har gått ut og hevdet at private tannleger har tøyet vilkårene for refusjon av behandlingsutgiftene.

Fagmiljøet ikke overrasket over økte utbetalinger

En analyserapport som Helfo publiserte tidligere i år, viste at bruken av regelverkets punkt om «nedsatt evne til egenomsorg» har økt betydelig. I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling. I 2016 hadde andelen økt til 8,6 prosent.

– Refusjonsmuligheten ble etter hvert godt kjent, og disse pasientene ble motivert til å starte behandling. Derfor kom denne økningen, sier professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo, som i 1999 tok doktorgrad på tannbehandlingsangst.

Fakta: EKSTREM TANNLEGESKREKK Ekstrem angst for tannbehandling kalles odontofobi. Dette innebærer at en person unngår å oppsøke tannlege uansett smerter. Mennesker med tannlegeskrekk unngår også ofte situasjoner der det blir snakk om tannbehandling. For noen er det en belastning bare å gå forbi et tannlegekontor. Undersøkelser har vist at 5 til 10 prosent av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst – eller rundt 100.000 personer. Men tallene er usikre. Angsten kan gi seg utslag på mange måter. For noen kan det være en stor påkjenning bare å lese om tannleger, som for eksempel denne artikkelen. De kan få reaksjoner som svette, hjertebank og pustebesvær. Mer enn 70 prosent av dem som lider av tannlegeskrekk kan fortelle om negative erfaringer hos tannlegen, som oftest da de var barn. Men tannlegeskrekk kan oppstå selv om man aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen. I folketrygdens regelverk har denne gruppen blitt definert som personer med «sterk nedsatt evne til egenomsorg» – sammen med blant andre hjerneslag-pasienter og pasienter med Parkinsons sykdom. De har derfor hatt rett til refusjon av utgifter til tannlegebehandling. Kilde: Den norske tannlegeforening

Arnfinn Mauren

Bedre eller dårligere tilbud?

Helsedepartementets beslutning har vakt sterke reaksjoner. Nylig var 100 aktører med tilknytning til den offentlige tannhelsetjenesten samlet i Oslo, alle spesialister på blant annet behandling av pasienter med odontofobi.

Kritikken fra tannlegene - og deres frykt for konsekvensene - har hittil ikke rokket ved departementets beslutning. Statssekretær Line Miriam Sandberg mener pasientgruppen ikke vil få et svakere tilbud fra nyttår, og viser til at departementet styrker tilbudet med 20 millioner kroner.

– Tilbudet blir gratis der tilbudet var ment å gis, nemlig gjennom fylkeskommunene. Pasienter som har odontofobi vil derfor få et bedre og billigere tilbud fra nyttår, hevder statssekretæren.

Tannlegene er på sin side ikke i tvil om at køene og ventetiden vil vokse.

– Konsekvensen blir at mange pasienter ikke vil få et tilbud om behandling, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.