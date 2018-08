100.000 SAS-reisende rammet av lange forsinkelser i år

Dette kan komme å koste flyselskapet opp til 360 millioner kroner, skriver Dagens Industri.

Over 100.000 passasjerer er blitt rammet av problemene i løpet av året, og også denne helgen er flere avganger innstilt.

Les også: SAS innrømmer å ha solgt for mange billetter i sommer

– Det er blitt en del innstillinger som passasjerene fått beskjed om. Det er en liten andel av totalen, men det er leit for dem som rammes, og det beklager vi, sier SAS presstalsperson Tonje Sund til TT.

Hun legger til at det er en viss fare for at det kan oppstå ytterligere forstyrrelser i trafikken, men understreker at selskapet jobber intensivt med å finne løsninger.

Tallene kommer etter et problematisk halvår for flyselskapet, som er under angrep fra konkurrerende lavprisselskap og høye drivstoffpriser.

I tillegg anklages selskapet for pilotmangel og en mislykket etablering i Irland av skattehensyn. Fire skandinaviske pilotforeninger oppfordrer nå, i samarbeid med SAS, sine medlemmer til å jobbe på fritiden for å avhjelpe situasjonen.

–Det er av hensyn til passasjerene og SAS' varemerke. Enkelte piloter har jobbet her i over 20 år, og det føles ikke bra at flyoperasjonene ikke fungerer, sier, sier Wilhelm Tersmeden, leder i SAS pilotforening, til SVT Nyheter.

Til nå i år har SAS-aksjen falt 21 prosent, og i andre kvartal i år hadde selskapet et tap på 385 millioner svenske kroner. Ytterligere økonomisk smell kan komme når passasjerene skal kreve erstatning for forsinkede og innstilte avganger.

Om alle reisende som er rammet i sommer forlanger å få utbetalt sin EU-lovfestede erstatning, vil regningen ende på 360 millioner svenske kroner for SAS – det er mer enn dobbelt så mye som passasjerene var berettiget til på samme tid i fjor.