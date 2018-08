Onsdag kveld ble 133 personer evakuert da Bergen kommune innså at de ikke ville klare å holde vannet i Munkebotsvatnet tilbake. Like etterpå brast demningen, skriver Bergens Tidende.

Nesten et døgn senere fikk beboerne beskjed om at de kunne returnere hjem. Da hadde kommunens geologer funnet ut at det var trygt å ferdes i området.

Torsdag tok kommunen ansvaret for det som skjedde.

– Kommunen er byggherre og har det overordnede ansvaret, sa fagdirektør Magnar Sekse i vann- og avløpsetaten i Bergen.

Dette til tross for at det var en ekstern entreprenør som jobbet med den nye demningen, og kommunen fremdeles ikke vet hvordan bristen egentlig kunne skje.

Skulle fikse gammel demning

Etter en hektisk kveld og natt, inviterte kommunen og politiet til pressekonferanse på Rådhuset torsdag formiddag.

Felles for både politisk ledelse, fagfolkene i kommunen og politiet, er at ingen kan si hvordan den midlertidige demningen kunne briste.

Bjørn Erik Larsen

Det paradoksale, ifølge yrådsleder Harald Schjelderup, er at hele hensikten bak arbeidet ved Munkebotsvatnet var å forhindre at et demningsbrudd kunne skje.

Den gamle demningen var i for dårlig stand, og kommunen hadde fått pålegg fra NVE om at det måtte bygges en ny.

– Dette er et arbeid som blir gjort for å motvirke det som skjer i fremtiden. Mer ekstremvær betyr at vi må gjøre mer for å sikre oss. Men vi må også sørge for at de midlertidige demningene holder under anleggsperioden, sier han.

Fakta: Munkebotsvatnet utenfor Bergen NVE påla i 2016 dameier Bergen kommune å bygge om dammen på grunn av lekkasjer og manglende stabilitet i murkonstruksjonen. Prislappen for hele prosjektet er beregnet å bli 31 millioner kroner. Planen er at alt skal stå ferdig sommeren 2019.

Plan A: Tørrlagt vann

Tidligere i sommer var Munkebotsvatnet helt tørrlagt. Årsaken var arbeidet med å bygge ny demning.

Seksjonssjef Lars Grøttå i seksjon for damsikkerhet i NVE sier at de ble informert i juni om at entreprenøren ville lage en såkalt fangdam - det vil si en midlertidig demning i Munkebotsvatnet.

– Opprinnelig var planen å holde magasinet tømt under byggearbeidet. I søknaden vi godkjente i november i fjor, sto det at man vil vurdere bygging av fangdam hvis det var nødvendig, sier Grøttå.

Bård Bøe

Trenger ikke NVE-godkjenning

Seksjonssjefen sier at en slik midlertidig fangdam ikke trenger samme tekniske godkjenning av NVE som en permanent demning.

– Men her er tydeligvis fangdammen bygget for liten eller for svak?

– Det virker i hvert fall åpenbart at det har kommet mer vann enn de planla for når de laget fangdammen.

Bård Bøe

Kommunen godkjente planen

BT har vært i kontakt med entreprenøren, som ikke ønsker å kommentere saken, og henviser til kommunen.

Fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten sier at han ikke vet hvorfor det ble valgt å bygge en fangdam.

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for det. Det er noe av det vi skal undersøke nærmere, sier han.

– Det kom en ganske intens nedbørsperiode på få timer. Det bidro til å øke trykket. Hadde nedbøren kommet spredd utover dagen, ville det vært lettere å håndtere, sier Sekse.

– Men en demning i Bergen må vel kunne tåle noen heftige regnbyger?

– Absolutt. Dette skulle ikke skjedd.

Bård Bøe

Vurderer etterforskning

Nå skal kommunen granske hendelsen for å komme til bunns i hva som har gått galt.

– Vi vil finne ut hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Og det skal skje i full åpenhet, lovet byrådsleder Schjelderup.

NVE venter på en rapport fra Bergen kommune om det som har skjedd. Politiet er også interessert i å komme til bunns i saken.

– Vi er i kontakt med kommunen og geologer. Utifra det som kommer frem der, vil vi vurdere om det er aktuelt med politietterforskning, sa avdelingssjef Morten Ørn i Vest politidistrikt.