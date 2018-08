Det var Trondheim havn som inviterte til møte for å komme til bunns i luktmysteriet, skriver Adresseavisen. Til stede var representanter fra kommunen, Fylkesmannen i Trøndelag og asfaltverket Peab.

En av de to hovedteoriene om hva som kan være årsaken til lukten, som skal minne om svidd gummi, har nemlig vært damp fra Peab. På møtet fikk man imidlertid raskt avklart at det kun er vanndamp som kommer fra asfaltverket. Teorien ble dermed skrinlagt, men det vil likevel bli tatt noen tester for sikkerhets skyld, skriver Adresseavisen.

Den andre teorien, at gassbobler fra sjøbunnen i Kanalen like ved Nidelvas utspring kan være årsaken, ble avvist like fort.

– En havneingeniør som har jobbet hos oss siden 70-tallet, sier at det har vært bobler i Kanalen hele tiden. Boblene har sammenheng med nedbryting av biologisk materiale, og denne lukten som vi sliter med, er ikke forenlig med, forklarer havnedirektør Knut Thomas Kusslid ved Trondheim havn til avisen.

Dermed står kommunen igjen uten en hovedteori om hvorfor det lukter vondt nede ved vannet. Det har ikke blitt meldt om sykdom knyttet til lukten.

– Møtet handlet nesten mest om å eliminere årsaker. Det er fremdeles et mysterium hva som er kilden til lukten, sier Kusslid.