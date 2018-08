Opposisjonen slipper ikke taket i saken om Per Sandbergs Iran-forbindelser. Heller ikke etter at Aftenposten onsdag kunne slå fast at statsråden også deltok på feiringen av Irans nasjonaldag på Akershus festning i februar i år.

Ap-leder Støre krever nå svar på flere detaljer rundt fiskeriministerens deltagelse på ambassadens årlige feiring av den islamske revolusjonen i Iran.

– Spørsmålet er om utenriksministeren eller statsministeren var innforstått med fiskeriministerens deltagelse eller om dette er privatpraktiserende utenrikspolitikk i regi av Per Sandberg. I så fall er det nok et eksempel på at statsministeren ikke har styring på sin statsråd, sier Støre til Dagbladet.

Regjeringen bekrefter: Sandberg deltok offisielt under feiringen av den islamske revolusjonen

Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Den 8. februar i år var Sandberg til stede på feiringen av den islamske revolusjonen i Fanehallen på festningsområdet, et utleielokale som ofte benyttes til slike mottagelser. Bygningen ligger like ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet.

Invitasjonen kom fra den iranske ambassaden, men den ble ikke journalført av Nærings- og fiskeridepartementet.

Den islamske revolusjonen endte med at det ble innført et strengt konservativt teokrati i Iran i 1979. Ifølge Amnesty International ble tusenvis av mennesker henhettet av det nye regimet under og etter revolusjonen.

Også Sandbergs norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes var til stede, opplyser departementet til Filter Nyheter.

– Ikke vanlig å varsle

Sandberg har ikke svart konkret på hvorfor han valgte delta på feiringen av den islamske revolusjonen.

– Som stortingsrepresentant og statsråd får du invitasjon fra nesten samtlige ambassader, sa han da han møtte pressen i Mandal torsdag.

Overfor Adresseavisen har Sandberg sagt at det ikke var «feiring av sharia eller noe i den duren» da han var tilstede.

Etter det Aftenposten erfarer, var Sandberg deltagelse ikke varslet.

Utenriksdepartementet opplyser at det er opp til hvert enkelt departement å vurdere invitasjoner fra ambassader.

– Hverken i denne eller den forrige regjeringen har det vært praksis for at du orienterer UD hvis politiske ledelse deltar på nasjonaldagsfeiring på ambassader i Oslo, forklarer kommunikasjonssjef i UD, Frode O. Andersen.

Han opplyser at UD alltid sørger for den formelle, norske deltagelsen ved nasjonaldagsfeiringer ved Oslos rundt 80 ambassader. Her deltar alltid representanter fra UD på høyt embetsnivå.

Fakta: Dette er saken * 27. juli ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på privat reise i Iran. Nærings- og fiskeridepartementet var ikke kjent med reisen før den norske ambassaden i Iran 16. juli ba om offisielle møter med Sandberg på vegne av det iranske utenriksdepartementet. * Norge og andre vestlige land åpnet opp for økt handel og kontakt med Iran etter at landet inngikk en avtale om sitt atomprogram. Men siden har USA trukket seg fra avtalen, og president Donald Trump har truet med sanksjoner mot bedrifter fra hele verden som handler med Iran. * Senterpartiets Geir Pollestad ba i en artikkel i Fiskeribladet fra 11. juli statsminister Erna Solberg (H) avklare Sandbergs forhold til Iran etter at han flere ganger har deltatt på arrangementer i regi av den iranske ambassaden i Norge og en venneforening mellom Norge og Iran etter at han tiltrådte som fiskeriminister i 2016. * 29. juli ble det kjent at Sandberg var i Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes. Hun har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport. * 30. juli kom Sandberg tilbake til Norge. Han fastholdt at han var i Iran på privat ferie, og at han ikke hadde politiske møter på turen. Han opplyste til NRK at feriemålet ble avgjort bare 14 dager på forhånd, etter at hans opprinnelige plan om å reise til Tyrkia gikk i vasken. * Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet varslet at de ønsker at Sandberg skal svare om reisen overfor Stortinget. * 31. juli opplyste Statsministerens kontor at Sandberg først orienterte dem om Iran-reisen to dager etter at han kom til landet. Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes. Sandberg bekrefter overfor TV 2 at han og Letnes er kjærester. * 1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien. Det strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Sandberg har opplyst at telefonen lå i bagasjen store deler av turen. Telefonen er levert til PST og er nå inndratt. Også da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år, hadde han med mobiltelefon. * Solberg sier at hun fortsatt har tillit til sin statsråd, og at det er lov å gjøre feil. * 2. august rykket lederen i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv er fra Iran, ut og ba Sandberg vurdere sin stilling i partiet, der han er første nestleder. Også stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, har etterlyst konsekvenser av Sandbergs spontantur til Iran. * 3. august avviste Letnes i Dagsnytt 18 på NRK at hun har tilknytning til det iranske regimet, og forklarte deltagelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge. Letnes kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet. Paret avviste at de er samboere i dag, men opplyste at de planlegger å flytte sammen. * 8. august bekrefter departementet at Sandberg deltok på nasjonaldagsfeiringen til Iran på Akershus festning 8. februar.

Sandberg-saken kan ende i Kontrollkomiteen

– Nå er det viktig å få all informasjon om alle arrangementer og møter Sandberg har hatt eller deltatt på, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NRK.

Han sitter i Kontroll- og kommunikasjonskomiteen, som kan bli nødt til å behandle Sandbergs Iran-forbindelser i et ekstraordinært møte.

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier at statsminister Solberg må vurdere om hun har tillit til fiskeriministeren.

– Dersom hun fortsatt har tillit til Sandberg, så kan det bli aktuelt for komiteen å stille spørsmål for å avklare om Stortinget har tillit til Sandberg, sier Andersen til Aftenposten.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Robert Mood: – Sandberg bør gå

Torsdag ble Sandbergs sikkerhetsvurderinger og regjeringens håndtering av ministerens Iran-reise, hudflettet av den tidligere forsvarstoppen Robert Mood.

Mood har tidligere vært generalinspektør for Hæren og bekledd flere sentrale stillinger i både Forsvaret og FN.

Han er i dag president i Røde Kors, og støtter tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen, som mener Sandbergs tillit nå er så svekket at han bør vurdere sin egen stilling.

«Kjell Grandhagens vurderinger er helt rett. Per Sandberg bør gå», skriver han på Facebook.