Vinmonopolet må hive adventskalendere

Ifølge Dagsavisen solgte Vinmonopolet nesten 2000 julekalendere i fjor, som var første gang det tilbød et slikt produkt.

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl sier adventskalenderen har vært etterspurt. Han har ikke oversikt over hvor mange kalendere som er på lager.

– Disse vil uansett bli destruert, sier Nordahl.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) hevder julekalenderen ble avviklet etter god dialog med Vinmonopolet og sier det er fordi Vinmonopolets oppgave er «kun å selge alkoholholdige varer og alkoholfrie festdrinker».

– Vinmonopolet skal ikke konkurrere med andre selskaper og derfor heller ikke selge andre produkter, sier statsråden.

Aktører som Gulating og dagligvarebransjen selger slike julekalendere med plass til 24 flasker i.

Selv om Vinmonopolet må hive løsningen med 24 bokser, fortsetter de imidlertid salget av gaveesker for både én og flere flasker øl og vin. Det er visstnok heller ikke et problem for helseministeren at Vinmonopolet selger julekalenderløsninger med flasker oppi.

– Det Norske Brenneri har meldt inn produktet «24 Norske Akevitter» gjennom bestillingsutvalget, nevner Nordahl.