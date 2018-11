To fireåringer lekte på isen – den ene gikk gjennom

En fire år gammel gutt ble reddet av to snarrådige voksne da han gikk gjennom isen på Frøylandsvatnet i Hommersåk i Rogaland.

Sammen med en jevnaldrende kamerat lekte fireåringen i området, uten at noen voksne var til stede.

– Et barn har vært under isen og ett i oppe på isen. Det var to forbipasserende som så hva som skjedde og hjalp dem på land, sier operasjonsleder Olaug Bjørnstad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Til NRK sier hun at dette var et hendelig uhell, og at barnevernet ikke blir koblet inn i saken.

Gutten som gikk gjennom isen og den ene av de voksne er brakt til sykehus fordi de var noe nedkjølt. Den andre fireåringen ble kjørt hjem til foreldrene.

– Heldigvis gikk det så godt som det kunne gå. Våkne voksne i nabolaget ilte til og gjorde en kjempeinnsats, sier innsatsleder Torleif Paulsen i politiet til Stavanger Aftenblad.

– Vi advarer på det sterkeste mot å gå på isen og ber alle holde seg unna alle vann i distriktet. Isen er ikke sikker i det hele tatt – ikke noe sted, sier Paulsen.

I Oslo ble ett barn reddet opp etter å ha gått igjennom.

– Isen som nå har lagt seg på vannene kan tilsynelatende se trygg ut, men det er den ikke, tvitrer Oslo-politiet.

– Vi har sett at mange «skal bare» utpå og sjekke. Det er farlig. Vi har allerede fått melding om ett barn som har gått gjennom og ble reddet opp av forbipasserende, melder politiet.

Dersom du ser noen som går gjennom isen, ber politiet om at du ringer brannvesenets nødtelefon 110 med én gang.

– Vi har redningsdykkere og overflatereddere i beredskap. Vi forventer mye folk i marka i helgen og vil ta noen runder opp til utsatte vann for å se. Viktigst: Fortell barna at dette er farlig, heter det videre.