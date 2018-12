Siste: Klokken 08.15 melder NSB og Bane Nor at trafikken går som normalt igjen ved Skøyen, men at reisende fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.

En feil hindret Bane Nor å gi grønt lys ved Skøyen stasjon torsdag. Det førte til forsinkelser og innstillinger på togene vestfra.

– Dette gjelder togene på spor 3 og 4. Signalvakten kommer klokken 07.30. Da får vi svar på om hvor komplisert problemet er, opplyser medievakt Dag Svinsås i Bane Nor til Aftenosten.

Innstillinger

NSB meldte at annenhver avgang på linje L1 ble innstilt mellom Lillestrøm og Asker. Mens linje L2 og L21 ble innstilt mellom Oslo S og Stabekk. Også linje L22 ble innstilt mellom Oslo S og Skøyen.