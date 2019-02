Innbrudd og hærverk i Bodø domkirke i natt

– Vi vet at det er gjort en god del hærverk innendørs. Flere kontordører er revet opp, det samme er skuffer og skap. Gjenstander er kastet rundt på kontorene i kirken, sier operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til TV 2.

Tyvene som brøt seg inn i Bodø domkirke skal ifølge ansatte ha fått med seg flere tusen kroner. Det skriver Avisa Nordland.

Ifølge Bodø Nu er det andre gang på kort tid at domkirken opplever tyveri. For en måned siden ble en kirketjener truet med tapetkniv, og penger ble stjålet fra en jakke.

Det var vaskepersonalet som kom på jobb klokken 6 i morges og oppdaget innbrudd. Politiet prøver nå å finne ut hvem som står bak.

– Det kan se ut som den eller de har vært på jakt etter verdier som er lett å omsette. En patrulje er på stedet nå for å gjøre åstedsundersøkelser og for å skaffe seg oversikt over situasjonen, sier Selfors til TV 2.