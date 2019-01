Den 45 år gamle mannen jobbet i bytte- og returavdelingen, og tilegnet seg til sammen 2.240.000 kroner ved å foreta fiktive varereturer, ifølge tiltalen fra Statsadvokatene i Trøndelag. Ifølge tiltalen overførte mannen returoppgjør fra Ikeas bankkonto til sin egen konto og foretok også kontantuttak fra Ikeas kontantbeholdning. Underslagene skal ha skjedd i perioden 1. januar 2016 til 31. oktober 2017.

– Banken tok kontakt da de oppdaget at det hadde gått flere overføringer fra Ikea til en privat konto. Vi sjekket da saken og anmeldte forholdet umiddelbart, sier varehussjef Randi Schjetne til NRK.

Mannen er også tiltalt for hvitvasking ved å ha gitt fem ulike personer i oppdrag å sette inn til sammen 359.400 kroner han hadde underslått på sine kontoer. Det er ikke kjent om det er aktuelt å straffeforfølge noen av disse personene, sier politiadvokat Christine Grøtte.

I tiltalen fastslås det at underslaget er grovt fordi verdien av det underslåtte er betydelig, underslaget har pågått over lengre tid og fordi det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag.

Mannen hadde sagt opp og sluttet i jobben da underslaget ble oppdaget.

Mannens forsvarer, Torfinn Svanem, har ennå ikke gått grundig gjennom tiltalen med sin klient og ønsker derfor ikke uttale seg om saken på nåværende tidspunkt, skriver NRK.

Rettssaken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett 6. februar.