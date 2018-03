– Flere vurderer om de vil bli i partiet, advarer økonomiansvarlig Ingeborg Bjørnevik i FpU Hordaland til NTB.

– Det er en trend og en kultur som er blitt implementert i partiet over tid. Den siste saken er bare dråpen, sier hun.

Oppropet kommer etter at Frps organisasjonsutvalg i den siste saken om seksuell trakassering har kommet frem til at et brudd på retningslinjene har funnet sted, men at det er opp til landsmøtet i FpU å håndtere saken. Saken handler om en sentral tillitsvalgt, som blant annet har sendt meldinger til en 14-åring med spørsmål om sex. NRK kjenner til minst fire varsler mot ham.

– Rollen til et organisasjonsutvalg i slike saker er å skape distanse mellom de som varsler og dem det varsles om, sier Bjørnevik.

Partileder Siv Jensen sier til Aftenposten at hun tar på alvor det flere ungdommer i partiet nå tar opp.

– Samtidig må den det varsles mot få mulighet til å komme med sin versjon, og av respekt for partene som er berørt må sakene behandles i fortrolighet – ikke i media, understreker hun.

Tirsdag gikk fylkesstyret i Hordaland FpU ut med oppropet mot Frps håndtering av metoo-saker, som 18 tillitsvalgte i FpU stiller seg bak.

Sak med sprengkraft

Leder for organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, sa tirsdag til Filter Nyheter at «en streng advarsel» er en «reaksjon som er ganske sterk» overfor den omtalte mannen i metoo-saken, som også har verv i Frp. Njåstad kommenterte ikke oppropet.

– Det vil hefte ved vedkommende at han har en advarsel mot seg. Noen mener det er for mildt, mens noen mener det er for strengt. Sånn er det i alle saker, sa Njåstad.

Bjørnevik i FpU sier at det i første omgang ikke er selve vedtaket ungdomspartiet reagerer på, men at FpU opplever at moderpartiet skyver ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saken. FpU-eren sier det er mange unge politisk engasjerte mennesker som følger nøye med på Frps håndtering av saken, både i FpU og i andre ungdomspartier.

– Det er en sak med sprengkraft for unge som er engasjerte, sier hun.

Vurderer å melde ut

Nå advarer Bjørnevik om at det er stemmer i ungdomspartiet som har sagt at de skal vurdere om de ønsker å være i partiet, om oppropet ikke tas til etterretning.

– Vi er alle på samme lag, men vi mener at det må sterkere virkemidler til, sier hun.

Fylkesleder Martin Jonsterhaug i Hordaland sier til NTB at de tillitsvalgte i FpU de neste dagene skal samles for å ta opp en rekke krav til moderpartiet.

– Dersom man driver med trakassering, bør det kunne føre til for eksempel suspensjon i flere år. Det vil vise at også Frp tar trakassering på alvor, sier Jonsterhaug.

Frp-politiker med nådeløst oppgjør med eget parti: Partiarrangementer er ikke trygt for unge jenter.

Får støtte

Bystyrerepresentant Mats Ramo sto tilsynelatende alene da han kritiserte partiet for håndteringen av trakasseringssaker tidligere denne uken. Han møtte motbør fra både partifeller og ungdomspolitikere for valget om å gå ut i media.

Nå har imidlertid ungdomspartiet i hans eget hjemfylke snudd og støtter ham, skriver Adresseavisen.

– I denne saken vedtar utvalget en kraftig advarsel, og dermed konkluderer de med at innholdet i varslene har rot i virkeligheten. Derfor er det uforståelig for oss at dette ikke får konsekvenser for den tillitsvalgte, sier Mats Henriksen Persøy, leder i Trøndelag FpU til avisen.

Siv Jensen: – FpU og Frp et trygt sted å drive politikk

– Jeg tar på alvor det flere ungdommer i partiet nå tar opp. Våre ledere skal være forbilder for våre medlemmer. Derfor har vårt regelverk mot seksuell trakassering vært tema på partiets fylkesårsmøter i hele landet denne vinteren, sier hun til Aftenposten.

– Det har vært et viktig budskap fra meg at jeg forventer at våre tillitsvalgte og folkevalgte oppfører seg skikkelig.

Jensen sier hun har satt økt bevissthet om seksuell trakassering på dagsordenen i alle ledd av organisasjonen fremover. Senest for to helger siden var dette tema på partiets landsdekkende organisasjonskonferanse.

– FpU og Frp er et trygt sted å drive politikk, og i det store og det hele er vi en organisasjon hvor tusenvis av medlemmer har det bra. Men så hender det av og til ting som jeg skulle ønske aldri kunne skje. Når vårt regelverk blir brutt skal vi som parti reagere. Derfor har vi et eget utvalg som behandler disse sakene på en ryddig og ordentlig måte, sier hun.

– Varslerne skal tas på alvor for at vi skal kunne gå videre. Samtidig må den det varsles mot få mulighet til å komme med sin versjon, og av respekt for partene som er berørt må sakene behandles i fortrolighet – ikke i mediene.