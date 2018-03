Fredag ble den store utfartsdagen, selv om politiet oppfordret bilistene til å drøye med å kjøre om dette var mulig.

Påsketrafikken har roet seg, meldte Aftenposten ved 20.30-tiden fredag,

Lørdag ved 14-siden var det stillestående kø ved Skui i Bærum, før det løste seg helt opp etter Hønefoss.

Skuitunnelen retning mot påskefjellet: VTS melder om "full stans" i tunnelen grunnet mange biler på vei til fjells. Vis tålmodighet og kjør pent helt fram til destinasjonen. #Bærum — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 24, 2018

På E6 var det størst problemer mellom Kolomoen (avgjøring Riksveg 3) og forbi Hamar/ Brumunddal, før det igjen tettet seg til mellom Mjøsbrua og Lillehammer.

– De fleste startet nok fredag, men uansett blir alltid utfarten roligere enn hjemturen siden mange tross alt må jobbe noen dager i neste uke. Men litt avhengig av været blir det alltid størst trøkk 1. og 2. påskedag, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen.

Veier uten is

De fleste hovedveiene i Sør-Norge var lørdag bare, eller litt våte av nedbør eller smeltevann.

– Vi har ikke fått melding om vanskelige kjøreforhold, melder Vegmeldingssentralen.

Åpner for kolonne

Riksvei 13 over Vikafjellet i Sogn og Fjordane ble lørdag ettermiddag åpnet for kolonnekjøring etter å ha vært stengt siden fredag ettermiddag på grunn av ras.

– Været avgjør hvor lenge det blir kolonnekjøring. Det er litt dårlig vær nå, sa Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen vest til NTB litt etter klokken 15.

Veistrekningen ble stengt etter at det gikk flere snøras over riksveien fredag ettermiddag. Da sa Veivesenet at veien trolig ville bli åpnet igjen klokken 8 lørdag, men lørdag formiddag ble det opplyst at strekningen ville være stengt frem til klokken 15. Veivesenet åpnet imidlertid for kolonnekjøring allerede klokken 14.

– Brøytemannskapene ønsker å utvide veien litt mer enn det de har klart hittil. Vind og snøvær har gjort arbeidet vanskeligere, sa Katrina Kvåle ved Vegtrafikksentralen vest til NTB tidligere lørdag.