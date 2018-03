Kommuneoverlege dømt for vitnepåvirkning

Mannen ble i desember 2016 dømt til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder for grov vold under en halloween-fest i Stavanger.

Fornærmede ble påført flere brudd i ansiktet som følge av volden, skriver Aftenbladet.no:

– Jeg er kristen, går i kirken ,og ville aldri ha slått en prest , skal 43-åringen ha sagt til vitnet som han forsøkte å påvirke.

Da samtykket hun i å si til politiet at det ikke var han som slo en annen mann på et utested i Stavanger.

Fortalte sannheten

Men da hun skulle vitne i retten ønsket hun ikke lenger å lyve, men fortalle sannheten.

Av den dommen fremgår det at den tiltalte 43-åringen og vitnet han nå dømmes for å ha påvirket hadde et forhold.

En enstemmig rett finner det bevist at tiltalte forsøkt å bruke kvinnen også i forbindelse med behandlingen av hans legeautorisasjon, skriver Aftenbladet.

Tiltaltes advokat, Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup, varsler at dommen kommer til å bli anket.

Soner nå straffen

Tiltalte, som på den tiden var kommuneoverlege i Nord-Norge, skal ifølge den ferske dommen fra Stavanger tingrett ha presset en ung kvinne til å si at det ikke var han som slo.

I den elleve sider lange dommen gjøres det et poeng av at 43-åringen, på det aktuelle tidspunktet, hadde en ledende rolle i en såkalt 1% mc-klubb i distriktet.

At han skal ha sagt til vitnet at mc-miljøet var takknemlig for at hun vitnet til fordel for ham, trekkes også frem som et pressmiddel i dommen.

43-åringen soner nå dommen på 15 måneders fengsel.