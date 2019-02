– Kommunene kan gjøre mye mer for å forebygge ungdomskriminalitet enn det de gjør i dag. Jeg reagerer på at byrådsleder Raymond Johansen nesten utelukkende har pekt på flere tiltak fra statlig hold. Det er vi enige om, men vi må se at vi i de største byene har mange flere virkemidler vi må ta i bruk, sier Eirik Lae Solberg (H).

Solberg er Høyres byrådslederkandidat i Oslo til høstens kommunevalg. Han mener tiltakene dagens byrådsleder Raymond Johansen (Ap) foreslo denne uken ikke holder.