20-åring dømt til ni års fengsel for drapsforsøk på skole i Lier

I tingretten ble mannen dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år, samt til å betale offeret 300.000 kroner i oppreisningserstatning.

Lagmannsretten kom under dissens frem til at det ikke er grunnlag for å idømme tiltalte til forvaring.

To av de fem meddommerne mente det var grunnlag for å dømme den tiltalte til forvaring, mens tre av meddommerne og lagdommeren mente vilkårene for forvaring ikke var oppfylt.

Aktor i saken, statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins, ba om ni års forvaring i ankesaken. Mannen hadde opprinnelig anket både skyldspørsmålet under tiltalepunktet for drapsforsøk og straffeutmålingen, men i lagmannsretten erkjente han likevel straffskyld for drapsforsøk.

Ankesaken dreide seg derfor kun om straffeutmålingen.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Mannen knivstakk jenta hele 17 ganger. Hendelsen skjedde 4. september 2017 i gangen på St. Hallvard videregående skole i Lier.

Jenta fikk livstruende skader av stikkene, men berget så vidt livet. Hun har likevel fått varige mén. Stikkene traff henne blant annet i nakken, ryggen, brystet, ansiktet og magen.

Ifølge Martins ble den tiltalte og jenta kjent på nettet, men gutten truet jenta da hun sa at hun ikke lenger ville ha kontakt med ham.