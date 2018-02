Storberget skal megle mellom Troms og Finnmark

De to nordligste fylkene er vedtatt sammenslått, men de klarer ikke å bli enige om hvordan.

Etter et møte mellom fylkesordførerene i de to fylkene i går, sa kommunalminister Monica Mæland at hun ville utnevnte en megler for å prøve å få enighet om sammenslåingen.

Troms og Finnmark skal bli én region i det nye regionkartet til regjeringen. Men det er stor uenighet både om hvor regionens hovedsete skal ligge og hva regionen skal hete.

De to fylkesordførerne som Storberget skal megle mellom, er begge Ap-politikere. Og det er altså en tidligere Ap-statsråd som har fått oppgaven med å megle mellom dem.