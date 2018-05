Beruset «kaptein» tok feil av sør og nord – endte på land

«Kapteinen var beruset, såpass beruset at han hadde navigert seg 13 nautiske mil feil, og hadde tatt feil av sør og nord», skrev Sørvest politidistrikt på Twitter.

– De skulle til Jørpeland, men endte på Dale. Det hadde tatt feil både i himmelretning og lengde, forteller operasjonsleder Jøran Solheim til NTB.

I luftlinje er det rundt 20 kilometer mellom Jørpeland og Dale.

Politiet fikk beskjed om at fritidsbåten sto på land litt før klokka 11 torsdag formiddag. Om bord fant de altså to personer. Begge var våkne, men ikke helt edru. «Kapteinen» er nå anmeldt for å ha ført båten i beruset tilstand. Solheim opplyser at alkotesten bekreftet at begge var svært beruset.

– Det ble opprettet sak, nøkkelen ble tatt og de ble satt på bussen, forteller operasjonslederen.

De to om bord, som er født i henholdsvis 1973 og 1983, hadde lånt båten på 27 fot. Eieren har gitt beskjed om at han vil hente båten selv. Ingen personer ble skadd, men politiet kan ikke si noe om skader på fartøyet.