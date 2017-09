Kvinne i 40-årene siktet for to drap i Agder

– Det har pågått en lang og omfattende etterforskning helt siden 2014 hvor mistankegrunnlaget gradvis har blitt styrket hele veien, og det er bakgrunnen for at vi går til pågripelse først nå, sier påtaleleder Cecilie Pedersen Hille på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

I april 2014 skal det ifølge politiet være snakk om en mann i 60-årene, som var samboer med kvinnen.

Han ble funnet død på First Hotel i Dronningens gate. De to hadde to mindreårige barn sammen.

Da mannen ble funnet død 6. april 2014 innledet politiet en etterforskning som ble lang og omfattende, ble det opplyst på pressekonferansen.

JACOB BUCHARD

Obduksjonen viste at mannen døde av forgifting, skriver Fædrelandsvennen.

I 2002 skal det være snakk om en mann i 50-årene som hadde en familierelasjon med den siktede. Denne mannen ble funnet død i sin bolig i Kristiansand, opplyste politiet.

Drapet ble først henlagt som intet straffbart forhold.

Kvinnen er ikke tidligere domfelt. Hun er ennå ikke avhørt og de alvorlige forholdene hun er siktet for.

– Etterforskningen fortsetter for fullt, med ransaking og tekniske undersøkelser, opplyste påtaleleder Cecilie Pedersen Hille på politiets pressekonferanse.

Politiet skal også avhøre en rekke vitner som har kjennskap til den siktede og til de to som politiet mener ble drept.

Politiet ville ikke si noe om motiv for drapene.

– Når det gjelder siktedes motiv i disse to sakene, kan vi ikke kommentere det på nåværende tidspunkt, sa Cecilie Pedersen Hille.

Siktedes advokat Ole Andreas Thrana er tirsdag ettermiddag på vei til Kristiansand, og har kun snakket med sin klient på telefon, skriver Fædrelandsvennen.

– Hun stiller seg helt uforstående til siktelsen. Pågripelsen kom helt uten forvarsel. Vi er ikke presentert for noen bevis. Og saken virker rar på meg, sier advokaten.