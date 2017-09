Mattebok mangler 126 parenteser. Elevene måtte rette opp feilen

En teknisk feil førte til at 3. opplag av matteboken Matematikk 1T for videregående mangler 126 parenteser.

I et dokument sendt ut til en rekke skoler, skriver Aschehoug at «i de tilfellene der det er parenteser rundt et uttrykk som inneholder en brøk, har parentesene falt ut».

Forlaget oppfordrer skolene til å «sette av litt tid og skrive dem inn».

– Vi har rett og slett ikke hatt en grundig nok gjennomgang av boken, sier redaksjonsleder for realfag i Aschehoug, Dag-Erik Møller, til Aftenposten.

Lå på lager i seks måneder – ingen oppdaget feilen

Møller forklarer at det skulle gjøres noen få rettelser fra 2. til 3. opplag av boken, men at en teknisk feil hos ombrekker førte til at parentesene forsvant.

– Dette er en feil som hverken vi eller vår eksterne partner oppdaget. Vi burde lest bedre igjennom.

– Parentesene har rett og slett falt ut. Feilen oppsto på andre sider enn de få sidene vi hadde rettelser til. Jeg tok en gjennomgang av at alle sider var på plass, slik vi alltid gjør ved opptrykk. Men denne tekniske feilen ble ikke oppdaget.

Han påpeker at matematikkbøker for videregående er ekstremt komplekse bøker.

– Når vi produserer slike bøker, har vi mange fagpersoner som kontrollerer. Først og fremst forfatterne, redaktørene og eksterne ombrekkere. I det aktuelle tilfellet oppsto feilen først i 3. opplag.

Skjermdump

Bøkene ble trykket i perioden januar til februar. Frem til like før skolestart har bøkene vært på lager. En av skolene varslet fra om feilen til forlaget like før skolestart.

– Salg av skolebøker foregår nesten bare i perioden fra juni til august. Da vi nærmet oss skolestart, fikk vi beskjed av en skole om feilen. Først da fikk vi kastet oss rundt.

Ber elevene rette opp feilen

Forlaget hadde trykket 2500 enheter av boken, 1500 av disse ble solgt. De resterende 1000 bøkene ble kalt tilbake av forlaget og makulert, opplyser Møller.

– Vi rettet umiddelbart opp feilen og hastetrykket et nytt 4. opplag. Dette er nå i salg. Vår vurdering var at de 1500 solgte bøkene var fullt brukbare etter at elevene bruker 10–15 minutter på å skrive inn rettelsene.

Da feilen først hadde skjedd, og 1500 bøker var solgt, mente forlaget at det var unødvendig å makulere bøkene, også fra et miljøsynspunkt, sier redaksjonslederen.

– Enkelte skoler har tatt kontakt, fordi de ikke ønsker å fylle ut de manglende parentesene, de har fått nye bøker.

Møller sier at de fortsatt har vanskelig for å forstå hvordan feilen har skjedd.

– Det kom som et sjokk for oss. Dette er noe ingen av oss har opplevd tidligere, sier han og legger til:

– En ting er sikkert. Vi kommer til å kontrollere alle sidene uansett i tiden fremover.