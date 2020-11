EU har fem vaksinekontrakter. Men fortsatt mangler unionen avtale med den som har vist best resultater.

Norske helsemyndigheter sier det er sannsynlig at Norge vil kjøpe inn flere vaksinetyper.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kunngjorde mandag at EU har sikret seg sin femte vaksinekontrakt. Denne gangen med tyske Curevac. Men fortsatt er de ikke i mål med det amerikanske selskapet Modernas versjon. Foto: Kenzo Tribouillard/Reuters/NTB

18. nov. 2020 09:25 Sist oppdatert 20 minutter siden

94,5 prosent.

Så effektiv skal den nye vaksinen til det amerikanske legemiddelselskapet Moderna være.

Det betyr at den mye omtalte Pfizer-vaksinen trolig har fått konkurranse. Ikke bare skal Modernas alternativ være litt mer effektiv, den skal også tåle høyere temperatur, noe som vil gjøre oppbevaringen enklere.

De gode vaksinenyhetene ble mottatt med stor jubel fra både politikere, medisinske eksperter og børsene verden over.

USAs fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, er imponert over vaksinens angivelige 94,5 prosents effektivitet.

– Det er virkelig et spektakulært resultat. Jeg tror ikke noen hadde forventet at den skulle være så god, sa han.

EU og Norge er foreløpig uten tilgang

USA har allerede sikret seg 20 millioner doser innen utgangen av 2020, om Modernas vaksine skulle bli godkjent.

Så langt har ikke EU kommet.

Riktignok har unionen offentliggjort at de innledende forhandlingene med Moderna er ferdige. Men fortsatt har EU ikke undertegnet en endelig avtale med det amerikanske selskapet. En slik vil trolig innebære rundt 80 millioner doser.

Det betyr at heller ikke Norge har tilgang til en eventuell vaksine fra Moderna foreløpig. Norge omfattes av EUs avtaler gjennom videresalgsavtaler med Sverige.

Men avtalen skal ikke være altfor langt unna, skriver Reuters.

Mandag kunngjorde legemiddelselskapet Moderna at deres koronavaksines foreløpige resultater var svært lovende. Foto: Dado Ruvic/Reuters/NTB

Inngikk femte vaksinekontrakt

EU ligger nemlig ikke på latsiden. Unionen har allerede inngått avtale om kjøp av vaksiner fra AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV og Pfizer/BioNTech.

Mandag inngikk EU sin femte kontrakt. Denne gangen med det tyske selskapet Curevac. Dermed sikret EU tilgang til 405 millioner doser. Disse vil man kjøpe om vaksinen viser seg å være trygg og effektiv.

For selv om EU inngår kjøpekontrakter, må vaksiner gjennom en godkjenningsprosess hos Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) før de kan tas i bruk.

Mandag opplyste EMA på sine nettsider at byrået nå starter løpende vurderinger av Modernas vaksine, kalt mRNA-1273. Det betyr at data vil bli vurdert fortløpende. Godkjenning blir gitt hvis ekspertene er trygge på at Modernas vaksine holder mål.

Dette er den tredje koronavaksinen som blir vurdert av EMA.

Norge får rundt 1 prosent av dosene

Drar EU en avtale i havn, og EMA godkjenner Modernas vaksine, vil Norge trolig få rundt 1 prosent av EUs totale innkjøp på 80 millioner doser. Det er samme andel vi får av EUs innkjøp av Pfizers vaksine.

Det bekrefter helseminister Bent Høie til Aftenposten i en e-post.

Dermed vil det norske behovet etter all sannsynlighet dekkes av flere vaksinetyper.

– Det er svært sannsynlig at man vil få tilgang til flere ulike vaksinetyper til samme tid, skriver Høie.

Helseminister Bent Høie tror det er sannsynlig at Norge vil ta i bruk flere type vaksiner etter hvert som de blir godkjent. Foto: Terje Pedersen/NTB

Vet fortsatt ikke nok

Geir Bukholm er områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) og leder arbeidet med vaksine mot korona. Han er positiv til nyheten om Modernas vaksine, men minner om at det fortsatt er mye vi ikke vet.

– Det er grunn til å glede seg over at en ny produsent melder om gode resultater. Men hvor optimistiske vi skal være, avhenger av de endelige dataene. Fortsatt vet vi lite om bivirkninger og hvor lenge den eventuelt gir beskyttelse mot viruset, sier Bukholm til Aftenposten.

Det var mandag at Moderna offentliggjorde de svært lovende resultatene fra en klinisk studie med mer enn 30.000 deltagere.

Selskapets vaksine er basert på samme type vaksineteknologi som Pfizer-BioNTechs vaksine. Denne har så langt beskyttet ni av ti mot viruset.

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm, er positiv til nyheten om gode resultater fra legemiddelselskapet Moderna. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Moderna med stor fordel

I likhet med med Pfizers vaksine må man ta Modernas vaksine i to omganger. Begge må oppbevares kjølig. Men her har Modernas versjon en stor fordel.

Pfizers vaksine krever nemlig dypfrysing på minus 70 grader. Dette kan skape vanskeligheter. Selv rike land kan slite med effektiv distribusjon.

Moderna derimot opplyser at deres vaksine kun trenger å oppbevares i minus 20 grader i et halvt år. Dette er samme temperatur som flere andre vaksiner også oppbevares i. I tillegg kan den holdes i kjøleskapstemperatur mellom 2 og 8 grader i inntil 30 dager.

Til sammenligning kan Pfizers vaksinetype kun oppbevares fem dager i kjøleskap.

Bygger på nytt vaksineprinsipp

Begge er såkalte mRNA-vaksiner.

Dette innebærer at hver vaksine inneholder en oppskrift på hvordan kroppen lager et spikeprotein. Disse genoppskriftene er omgitt av ørsmå nanopartikler. Dette er små fettbobler. Inne i hver boble ligger en «oppskrift» på hvordan kroppen lager et spikeprotein.

Spikeproteinet gjør at viruset binder seg til cellene. Dette får immunforsvaret i kroppen til å reagere. Dermed lager cellene i kroppen antistoffer som beskytter mot virusinfeksjonen.

– Dette er vaksiner som bygger på et nytt og moderne vaksineprinsipp. Det er meget spennende, sier Bukholm.