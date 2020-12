Slutt på det fine juleværet

Nyt juleværet resten av dagen. Snart kommer «drittværet» over det meste av Sør- Norge.

På Ingierstrand klatret noen turgåere opp i stupetårnet 1. juledag for å få de siste solstrålene i ansiktet. Det gjorde de lurt i. Foto: Morten Uglum/Aftenposten

I store deler av Norge har folk kunnet nyte kaldt, klart vintervær med sol og stjernehimmel de siste dagene. Men ute i havet ved Island ligger et lavtrykk som snart vil gjøre slutt på julekortstemningen mange steder.

– Det nærmer seg med stormskritt, bokstavelig talt, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg på Værvarslingen på Vestlandet.

Langs hele kysten vil det skye til, vinden vil øke og nedbøren i form av regn og snø vil bre seg østover fra i kveld.

Allerede fra lørdag kveld advarer meteorologene nå mot vanskelige kjøreforhold både i fjellet og flere steder i lavlandet østafjells.

– Det kan bli redusert sikt og kolonnekjørsel på kort varsel, sier Selberg, som ikke kan si nøyaktig når nedbøren når Østlandet. Men han garanterer at det kommer. Lørdag er det sent ut farevarsel for før lavlandet med tre til 15 cm snø som kan gå over i regn.

– Det blir rett og slett godt gammeldags drittvær, forsikrer han, og oppfordrer innstendig om å sørge for å være skodd etter forholdene hvis man skal kjøre bil.

Spesielt krevende blir det i Agder og Telemark, der det kan bli underkjølt regn tidlig lørdag morgen. På Saltfjellet, i Ofoten, Lofoten og Sør-Troms er det meldt vindkast opp mot 30 sekundmeter.

Solen går ned over Oslofjorden. Lørdag er det ikke sikkert vi får se det. Foto: Morten Uglum/Aftenposten

Verre fra søndag

Det er dessverre ingen tegn til bedring i været over helgen. Tvert imot vil vinden øke fra søndag og nedbørmengdene vil øke i fjellet på Østlandet. Mens nedbøren vil komme som regn i lavlandet, er det forventet opptil 30 cm, trolig relativt fuktig, snø i fjellet.

– Vi har allerede sendt farevarsel. Det kan bli enda større nedbørsmengder lokalt, sier Selberg.

– Bare sorgen, altså?

– Det blir jo bra skiforhold av dette i etterkant, særlig i fjellet.

– Og nyttårsværet?

– Det dårlige været kan nok holde seg til onsdag. Men nyttårsværet kan bli bra, sier han.

Gry Solli, trafikkoperatør ved Statens vegvesen, melder om åpne fjelloverganger og gode kjøreforhold så langt i julehelgen.

Men hun oppfordrer folk til å følge med på værmeldingen før de kjører og på løpende informasjon på Twitter og vegvesen.no.