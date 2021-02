Carl I. Hagen: – Man kan stille spørsmål ved om hun burde gjort det da hun trakk partiet ut av regjeringen

Siv Jensens avgang kan gi Fremskrittspartiet en ny giv, mener Frp-nestor Carl I. Hagen.

Siv Jensen og Carl I. Hagen under partiets landsmøte i 2013. Foto: Anette Karlsen

Én time siden

– Dette åpner for nye muligheter og en skikkelig samling i partiet, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

Det er noen timer etter at Siv Jensen fortalte at hun ikke ønsket gjenvalg til Stortinget og ba partiet om å finne seg en ny leder. Samtidig pekte hun på Sylvi Listhaug som sin foretrukne arvtager. Ketil Solvik-Olsen burde bli ny 1. nestleder, mener Jensen.

Hagen sier det er veldig vemodig at Jensen går av, og han mener hun fortjener stor respekt for å «sette partiet foran seg selv».

Les også Bakgrunn: Siv Jensen går av som partileder i Frp. Peker på Sylvi Listhaug som ny leder.

Hagen om Jensen-avgang: – Riktig

– Var det riktig av Jensen å trekke seg nå?

– Når hun følte at hun manglet motivasjon, så var det riktig. Men man kan stille spørsmål ved om hun burde gjort det da hun trakk partiet ut av regjeringen, svarer Hagen.

Carl I. Hagen under Frps landsmøte i fjor. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Han sier at alle målingene tyder på at det ikke blir mulig for partiet å gå inn i regjering etter høstens stortingsvalg.

– Men nå blir det tid for en ny leder, som ser ut til å bli Sylvi Listhaug sammen med Ketil Solvik-Olsen som nestleder. De vil få sjansen til å markere seg, så fort valgkomiteen får avgitt sin innstilling, sier den tidligere partilederen.

Etter at partiet gikk ut av regjering i fjor, så har partiet stupt på meningsmålingene.

Les også Slik reagerer de på Jensens avgang

Positiv til potensielle arvtagere

– Har Jensen leder partiet like godt etter at hun tok partiet ut av regjeringen?

– Det er to forskjellige ting. Hun kjempet godt da hun tok over partiet. Mitt prosjekt var å lede partiet til å bli et stort parti. Sivs var å få partiet inn i regjering. Å vise at Frp kunne sitte i regjering, klarte hun på en god måte, svarer Hagen.

Under pressekonferansen torsdag pekte Siv Jensen på Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen som henholdsvis ny leder og ny 1. nestleder for partiet. Det mener Hagen er riktig.

– Ja, det tror jeg. Det er fordi Sylvi og Ketil er litt forskjellige. I den grad du kan snakke om ulike fløyer innad i et parti, så er de det. En kombinasjon av de vil være bra, sier han.

– Så du stiller deg bak hennes oppfordring om Listhaug og Solvik-Olsen som ny leder og 1. nestleder?

– Ja, svarer han.

Siv Jensen ønsker seg Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug som nye ledere av partiet. Foto: Lise Åserud / NTB

– En handlekraftig politiker

Hagen vil huske Jensen som en «ung, dynamisk jente» som entret den politiske scenen med en stormvind i 1997.

– Hun videreførte arbeidet med Frp som et rendyrket opposisjonsparti til å komme i regjering. Der viste hun at veldig mange av våre statsråder gjorde en god jobb. Jeg tror hun vil bli husket som en handlekraftig politiker, sa Hagen under Dagsnytt 18 på NRK torsdag.

– Hun ble raskt kjendis og en handlekraftig politiker som førte Frp inn i regjering, sa han.

Han legger ikke skjul på at de to fra tid til annen har vært uenige i politiske saker:

– Vi har av og til vært uenige om strategiske valg. Men det er sunt i et parti.

Tidligere nestleder: – Nå kommer mer nasjonalisme

Mens Hagen er positiv, men vemodig til Jensens avgang, så er tidligere 1. nestleder Per Sandberg langt fra fornøyd.

– Motkreftene vant. Nå kommer mer nasjonalisme, mer misnøye og mer bråk, sier Sandberg til Adresseavisen.

Selv er han utmeldt av Frp, men Frps nestleder gjennom mange år tar nyheten om Jensens avgang svært tungt:

– Det er en jævla trist dag. For Frp, for norsk politikk og for alle oss som trodde på Frps liberale og konstruktive verdier, sier han.