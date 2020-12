Nyhetsstudio

De fem organisasjonene som utgjør Alliansen for én time fysisk aktivitet hver dag i skolen, er skuffet over at tiltaket er nullet ut i statsbudsjettet.

– At regjeringen velger å fjerne vedtaket om en time fysisk aktivitet om dagen i skolen, kan bare bunne i mangel på kunnskap og forståelse for folkehelsearbeid. Det er trist at et så viktig virkemiddel fjernes, sier forbundsleder Gerty Lund i Fysioterapeutforbundet.

I 2017 vedtok Stortinget at alle elever i 1.–10. klasse skal ha én time med fysisk aktivitet om dagen. I årets statsbudsjett er denne planen skrinlagt.

Alliansen, som består av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norges idrettsforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske legeforening, er skuffet over at Kristelig Folkeparti ikke prioriterte tiltaket i budsjettforhandlingene.