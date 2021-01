Ruter: Unngå å reise kollektivt i helgen!

En konservativ britisk politiker bruker Trumps ord mot ham og mener presidenten bør bures inne og sendes til Guantánamo – enten det er golfbane der eller ei.

– Jeg tror Donald Trump hadde et slagord om dette for noen år siden. Etter gårsdagen bør det runge fra den amerikanske nasjonen: Bur ham inne! Bur ham inne! skriver parlamentariker Simon Hoare på Twitter. Det spiller på Trumps slogan under valgkampen for fire år siden om å kaste Hillary Clinton i fengsel.