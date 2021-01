Nok en Trump-minister går av etter uroen

Speakeren i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, sier hennes partigruppe vil sette i gang riksrettsprosedyren om ikke Donald Trump fjernes som president.

Uttalelsen kom under en pressekonferanse torsdag kveld.

Pelosi viser til det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentembetet.

Flere fremtredende politikere har det siste døgnet tatt til orde for at Trump må fratre før hans presidentperiode utløper om 13 dager. Her er tre måter det kan skje på.