Trump bekrefter at han ikke deltar i Joe Bidens innsettelse

Folk samler seg til en minnestund utenfor Amri Kabir-universitetet i Teheran, tre dager etter at 176 personer omkom da et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned utenfor byen. Arkivfoto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Sverige og Canada er blant landene som ber Iran om en fullstendig forklaring på hva som skjedde da et passasjerfly ble skutt ned ved Teheran for ett år siden.

Ministre fra i alt fem land sier at Iran har ansvar for at rettferdighet skal skje fyllest og for å gi full erstatning til familiene til de 176 ofrene og de berørte landene.

– I dag hedrer vi minnet til de som forsvant og sender våre dype kondolanser til alle som sørger over ofrene for PS752-tragedien, heter det i en felles uttalelse fra utenriksministrene i Sverige, Canada, Afghanistan og Ukraina, samt den britiske ministeren for Midtøsten og Nord-Afrika.

– Vi ber Iran innstendig om å gi en fullstendig og grundig forklaring på hendelsene og avgjørelsene som førte til denne forferdelige flystyrten, sier de videre.