Innbryter på Pelosis kontor arrestert

Frp og Per-Willy Amundsen sier nei til portforbud. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp mener at å åpne for portforbud utfordrer grunnloven. Partiet varsler at de vil si blankt nei i Stortinget til regjeringens forslag.

– Portforbud er et særdeles inngripende tiltak som utfordrer grunnloven og borgernes fundamentale menneskerettigheter. Regjeringen burde heller prioritere en langt bedre kontroll av landets grenser, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).

Fremskrittspartiets stortingsgruppe gjør det klart at det er helt uaktuelt å støtte et så inngripende forslag som regjeringen har går inn for.

Regjeringen har sagt at tiltaket bare vil bli brukt i en ekstrem situasjon der andre smitteverntiltak ikke er tilstrekkelige. Frp mener imidlertid at tiltaket bør være forbeholdt ekstreme situasjoner som krig, omfattende naturkatastrofer og lignede.

– Regjeringen bør snarest parkere denne høyttenkningen, enn så lenge håper jeg at dette er et arbeidsuhell fra justisministeren. Jeg kan allerede nå slå fast at regjeringen ikke vil oppnå støtte for et slikt forslag fra Frp i Stortinget, sier Amundsen.