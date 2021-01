Seks av ti vil at Trump går av

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB

NHO og Fagforbundet kom ikke til enighet i meklingen om private omsorgsbedrifter, og det blir streik fra arbeidstidens start lørdag morgen.

Meklingen startet torsdag etter at det ble brudd i forhandlingene i høst. Fristen for å komme til enighet var midnatt, men litt før klokken fire kom beskjeden om at partene ikke klarte å komme til enighet.

– Vi er skuffet. Vi ønsket ikke konflikt, men opplever at NHO ikke har villet komme oss i møte på noen punkter. Dermed blir det praktisk talt umulig for oss å ivareta medlemmene på en bra måte. Det ender da opp med at vi må ta i bruk vårt kraftigste kampmiddel, streik, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg, som har ledet meklingen for Fagforbundet.

Sakket etter

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundet mener deres medlemmer har sakket etter lønnsmessig over flere år i forhold til sammenlignbare grupper. I lønnsoppgjøret i 2019 løftet NHO sykepleierne i privat omsorg med 50-60.000 kroner. Nå krever Fagforbundet tilsvarende lønnsløft for alle sine medlemmer i sektoren, noe NHO har sagt nei til.

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har i første omgang varslet at de vil ta ut 80 medlemmer i streik fra lørdag. Streiken vil trappes ytterligere opp fra 14. januar.

En rekke private behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, samt i ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen og Blindeforbundet omfattes av streiken. En kino og noen barnehager er også omfattet av tariffområdet.

Også Parat brøt

– Våre medlemmer skal ikke tjene vesentlig mindre enn kollegaene sine med samme oppgaver. NHO nektet å utjevne lønnsforskjellene, derfor går vi til streik, sier Ole Henrik Kråkenes, forhandlingsleder for Fellesorganisasjonen.

Også Parat og YS har parallelt forhandlet med NHO om sine medlemmer, og gikk også i brudd natt til lørdag.

– Dessverre viste NHO og landsforeningene ikke tilstrekkelig vilje til å komme oss i møte under meklingen. Parat, i likhet med Fagforbundet, hadde dermed ikke annen mulighet enn å bryte meklingen, sier Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune.

Parat tar i første omgang kun ut ett medlem i streik fra lørdag morgen.