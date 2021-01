Sporveien truer med å stoppe T-banen

En 70 år gammel mann ble arrestert under opptøyene i Washington D.C, onsdag, med 11 molotovcocktails, altså improviserte brannbomber. Det skriver Montgomery advertiser, som har informasjonen fra statsadvokaten.

Molotovcocktailene var laget av syltetøyglass og et innhold som skal ha tilsvart "hjemmelaget napalm". Disse kunne medført svært stor skade om de hadde blitt tatt i bruk.

Mannen ble stoppet av politiet rundt klokken 16:30 lokal tid. Da var han på vei tilbake til den parkerte bilen sin, men ble arrestert på grunnlag av at han hadde en pistol i lommen. Det viste seg at han var på vei for å hente de improviserte bombene i bilen og skulle ta de med tilbake til opptøyene, ifølge statsadvokaten. I bilen hadde han også et automatvåpen og to ytterligere pistoler.