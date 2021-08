Nyhetsstudio: Siste nytt

To tidligere generaler i Guatemala er tiltalt for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten for sin rolle under den lange borgerkrigen i landet.

De to, som i dag er i midten av 80-årene, skal ifølge tiltalen ha gitt ordre om bortføringer og massehenrettelser i årene 1978 til 1982, da over 1700 mennesker ble drept i minst 31 massakrer i en del av landet der mange av mayafolket bor, ifølge Reuters.

Den ene av de to, Manuel Benedicto Lucas Garcia, var nummer tre i det militære hierarkiet. Den andre tiltalte, Manuel Antonio Callejas, var ansvarlig for landets nasjonale etterretningstjeneste.

Flere enn 200.000 mennesker ble drept og ytterligere 45.000 forsvant i løpet av den 36 år lange borgerkrigen i Guatemala, som tok slutt i 1996.

Relativt få personer har i ettertid blitt stilt rettslig til ansvar for forbrytelsene som ble begått under borgerkrigen. En FN-støttet kommisjon har kommet fram til at hæren sto bak et flertall av forbrytelsene.