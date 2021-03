Russland hindrer tilgangen til Twitter

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, tok initiativet til boikotten. Foto: Geir Olsen / NTB

Alle de politiske ungdomsorganisasjonene, unntatt Unge Høyre, går sammen og oppfordrer til boikott av fotball-VM i Qatar neste år, skriver VG.

– Alle våre innsigelser mot valget av Qatar har blitt underbygget når det nå er kjent at 6500 gjestearbeidere er døde. Nok er nok, sier leder Sondre Hansmark i Unge Venstre til avisen.

En rekke norske eliteserieklubber har vedtatt å oppfordre Norges Fotballforbund (NFF) til å gå inn for boikott.

Norges Fotballforbund sier i en kommentar at forbundet aldri støttet tildelingen av VM til Qatar, men at de sammen med de andre nordiske forbundene har valgt å satse på dialog for å bedre forholdene for utenlandske gjestearbeidere i Qatar.