Flere veier og fjelloverganger stengt

Boko Haram publiserte fredag et videoopptak som viser det som ser ut som et fly som eksploderer i luften, ifølge SITE Intelligence Group, som overvåker jihadistaktiviteter verden over.

Det nigerianske flyvåpenets kjennetegn på flyet stemmer overens med kjennetegnet på et fly som mistet radarkontakt under et oppdrag over delstaten Borno onsdag, der flyet skulle støtte bakkesoldater.

Nigerias flyvåpen avviste lørdag at flyet ble skutt ned og hevder at det trolig var en ulykke. De skriver i en kunngjøring at Boko Haram forsøker å ta æren for det som «helt åpenbart var en flyulykke».