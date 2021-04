Lasteskip i nød i Nordsjøen - 12 personer om bord

Barbie-dukke. Foto: AP

Barn helt ned til fem år ytret ønske om å se usunt magre ut etter bare å ha lekt med tynne motedukker én gang, ifølge en britisk studie.

Barbie og andre ikoniske motedukker har i mange tiår fått kritikk for sine urealistisk proporsjonerte kropper og for at de kan påvirke personer syn på egen og andres kropp.

Nå viser en britisk studie publisert i Body Image at å leke med slike dukker én gang, var nok til å få synet på egen kropp påvirket. Psykologene advarer om at det øker risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi eller utvikle og forsterke psykiske lidelser.