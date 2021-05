T-banebru kollapset i Mexico by - 13 døde

En mann ble søndag morgen funnet alvorlig skadd i Osterhaus' gate i Oslo sentrum. Foto: Jonas Berge / NTB

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 40-årene ble funnet alvorlig skadd i Osterhaus' gate i Oslo sentrum søndag morgen.

– Vi pågrep sent søndag kveld en mann i 20-årene og har siktet ham for drapsforsøk i forbindelse med hendelsen, sier leder Anne Alræk Solem ved seksjon for drapsetterforskning i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var klokken 6.59 søndag morgen at politiet fikk melding om at et vitne så en person som lå på gata i Osterhaus' gate i Oslo sentrum og ropte om hjelp.

Da nødetatene kom fram fant de en mann i 40-årene med alvorlige stikkskader, men mandag er mannen utenfor livsfare.

Politiet mener at også selve voldshendelsen har skjedd utendørs i Osterhaus' gate.

Kjent for politiet fra tidligere

– Vi undersøker relasjonen mellom de to. Det vi foreløpig har avdekket er at de to involverte ikke har noen nær relasjon, men handlingen fremstår likevel ikke som helt tilfeldig, sier Solem.

Mannen som er pågrepet er kjent for politiet fra før, men Solem vil ikke gå inn på hvilke typer forhold de kjenner mannen fra. Hun vil ikke si hvorvidt de kjenner til den skadde fra tidligere.

Politiet beskrev søndag gjerningsmannen som en mann av asiatisk opprinnelse med halvlangt sort hår. Solem vil ikke si hvorvidt mannen de har pågrepet og siktede har et utseende som stemmer overens med beskrivelsen de gikk ut med søndag.

Hun sier at politiet ikke har planer om flere pågripelser i saken.

Håper på avhør mandag

– Vi håper å avhøre både siktede og fornærmede mandag, og vi har også flere vitner vi ønsker å avhøre, så vi er forsiktige med å gå ut med for mange detaljer som kan bidra til å påvirke forklaringene, sier Solem.

Mannen som er pågrepet blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag. Hans forsvarer, advokat Ola Lunde, vil ikke kommentere saken.