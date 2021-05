Medier: Israel varsler bombeangrep mot redaksjoner

Etter en ny vurdering åpner Oslo tingrett for at mediene likevel får referere fra forklaringen til 16-åringen, som er tiltalt for terrorvirksomhet.

Den tiltalte 16-åringens forsvarer ba tidligere i uken om at hele rettssaken mot den unge klienten skulle gå for lukkede dører.

Pressen ba om at dørene skulle holdes åpne for allmennheten.

Retten endte med å avsi en kjennelse om at rettssaken skal gå for lukkede dører, men at pressen skulle få være til stede. Det ble imidlertid gitt omfattende regler om referatforbud.

Avgjørelsen ble anket og fredag gjorde domstolen flere oppmykninger i den tidligere avsagte kjennelsen.

Som hovedregel skal rettssaken fremdeles gå bak lukkede dører, men det åpnes for at 16-åringens forklaring i retten kan gjengis, men ikke opplysninger som er egnet til å identifisere ham.

16-åringen ble pågrepet 4. februar og siktet for terrorforberedelser. Han nekter straffskyld. Politiet mener han sympatiserer med ekstremistgruppen IS.

Den tiltalte er syrisk statsborger og skal ha kommet til Norge fra Syria gjennom familiegjenforening.