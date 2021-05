En person døde i leilighetsbrann i Oslo

En tjenestemann fra Hamas sier at Israels våpenhvileerklæring er et nederlag for statsminister Benjamin Netanyahu og en seier for det palestinske folket.

Ali Barakeh ved Hamas' kontor for arabiske og islamske relasjoner sier at gruppen vil være på vakt frem til de hører fra meglerne som jobbet frem våpenhvilen.

Tjenestemenn i Hamas sier de er blitt kontaktet av diplomater fra både Russland, Egypt, Qatar og FN i arbeidet for en våpenhvile med Israel.

Barakeh uttalte seg bare minutter etter at Netanyahus kontor kunngjorde våpenhvilen. Like etter kom det en offisiell bekreftelse om at også Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) godtar en våpenhvile.