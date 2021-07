Minst 30 savnet etter at bygninger kollapset i Tyskland

FBI kommer ikke godt ut av rapporten som gransker hvordan etaten behandlet de alvorlige anklagene mot den overgrepsdømte turnlegen Larry Nassar.

Kritikken går først og fremst ut på at FBI var for trege i etterforskningen. I tillegg blir to tjenestemenn beskyldt for å ha løyet overfor utrederne for å skjule egne feil.

Det er USAs justisdepartement som har bestilt rapporten. Der skriver granskningsleder Michael Horowitz at FBIs kontor i Indianapolis «mislyktes med å reagere med den seriøsiteten og hurtigheten som situasjonen krevde».

Nassar ble i 2017 dømt til 60 år i fengsel for besittelse av overgrepsmateriale av barn. Året etter fikk han to nye dommer på henholdsvis 175 og 125 år for å ha forgrepet seg på flere hundre jenter og kvinner han hadde et ansvar for som USAs landslagslege i turn.

I en uttalelse legger FBI seg flate: «Dette skulle aldri ha skjedd. FBI kommer aldri til å glemme skaden som Nassars overgrep forårsaket».