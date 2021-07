Mann pågrepet og siktet for drapet på Lindeberg i 2015

Et branntilløp i et snøoverbygg ved Ustaoset gjorde at Bergensbanen måtte stenges mellom Haugastøl og Geilo mandag.

– Det var et branntilløp i et snøoverbygg ved Ustaoset som allerede er slukket. Brannvesenet var tidlig på stedet og slukket det før det ble en reell brann, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til Bergens Tidende.

Brannen ble slukket klokka 12.42. Rundt halvannen time senere var den åpnet for trafikk.

Morgentoget fra Oslo til Bergen ble rundt to timer forsinket.