Nær rekord i antall passasjerer

Boka «Natt uten ende». Forfatterne er frikjent for å ha brutt en lov mot å antyde at polakker medvirket til holocaust. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

En polsk domstol har bestemt at to polske historikere ikke kan tvinges til å be om unnskyldning for ting de skrev i en bok om holocaust.

I februar ble de to historikerne dømt til å be om unnskyldning for noe av innholdet i boken «Natt uten ende» etter at niesen til en tidligere lokal leder i det østlige Polen saksøkte dem.

– Dette har direkte virkning på alle polske forskere, særlig holocaust-historikere, skriver Barbara Engelking og Jan Grabowski etter kjennelsen.

Boken handler om utryddelsen av jøder i Polen under krigen, og niesen saksøkte forfatterne for å ha skrevet at hennes onkel medvirket til at 20 jøder som skjulte seg i skogen og ble utlevert til tyskerne, ble drept.

Polen vedtok i 2018 en lov som forbyr å antyde at landet medvirket til holocaust.