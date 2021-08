Ghani: Jeg dro for å hindre blodbad

Politifolk fører en av studentlederne ut av sin bolig onsdag. Foto: Vincent Yu / AP / NTB

Fire studentledere ved Hongkongs mest prestisjetunge universitet ble pågrepet onsdag for å ha oppildnet til terrorisme.

Bakgrunnen for at de fire mennene mellom 18 og 20 år ble pågrepet er en uttalelse en studentforening kom med etter et angrep på en politibetjent i juli, ifølge en talsmann fra politiet.

1. juli knivstakk en mann en politibetjent i en travel handlegate, før han tok sitt eget liv. Myndighetene kaller dette en terrorhandling, mens studentforeningen på University of Hongkong (HKU) uttalte at de var svært lei seg for at angriperen døde og satte pris på offeret han gjorde.

Tre av studentlederne må møte i retten torsdag. De risikerer opptil 10 års fengsel etter den nye nasjonale sikkerhetsloven Kina har innført i Hongkong.