Eldre kvinne påkjørt av elsparkesykkel i Oslo

Utenriksministrene i Nato har diskutert å forlenge fristen for bistand i evakueringen fra Kabul i Afghanistan for å sørge for at flere kommer seg ut.

Fristen er 31. august, men blant annet USAs president Joe Biden har sagt at fristen kan bli forlenget for å sørge for at alle amerikanere som ønsker å dra fra Afghanistan, kommer seg ut.

– Flere ønsker å forlenge fristen, for å være i stand til å få flere ut, sa Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse fredag.

Ifølge Stoltenberg er det vanskelig å få folk ut av Afghanistan – ikke fordi det er mangel på fly, men fordi det er vanskelig å få folk til flyplassen. En avgjørelse om å forlenge fristen har ikke blitt vedtatt av Nato.