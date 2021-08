Kraftig vind på Mjøsbrua – tilhenger veltet

Dette surdeigsbrødet trekkes tilbake fordi det kan være pakket et annet brød i posen, noe som kan føre til helsefare for allergikere. Foto: Bakehuset AS / NTB

Bakehusets «Bakerens utvalgte surdeigsbrød» trekkes tilbake fordi det kan være pakket et annet brød i posen, noe som kan føre til helsefare for allergikere.

Brødet er solgt i Kiwi, Meny, Spar, Joker, Nærbutikken og Bunnpris i Vestfold og Telemark fylke, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Årsaken til at de nå trekkes tilbake, er at det kan være et annet brød som er pakket i posen.

– Dette kan medføre helsefare for sesamallergikere. Det er ikke deklarert for allergenet sesam på surdeigsposen. Kornbrød inneholder sesam, skriver tilsynet, som skriver at folk som har kjøpt brødet, bør kaste det eller levere tilbake til butikken for å få et nytt.