Tidligere IOC-president Jaques Rogge er død

USAs president Joe Biden sier i en uttalelse at situasjonen i Kabul er ekstremt farlig og at et nytt terrorangrep er sannsynlig innen 24 til 36 timer.

Biden skriver at han tidlig lørdag har hatt møte med sikkerhetsrådgivere og militære ledere. Tema for møtet var blant annet droneangrepet i Afghanistan der to IS-ledere skal ha blitt drept.

– Dette angrepet blir ikke det siste. Vi vil fortsette jakten på enhver som var involvert i det grufulle angrepet terrorangrepet og stille dem til ansvar, skriver han.