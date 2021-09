Vil ikke starte etterforskning på eget initiativ

Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma får ikke omgjort fengselsstraffen. Foto: AP / NTB

Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma får ikke omgjort dommen på 15 måneders ubetinget fengsel. Det opplyser landets grunnlovsdomstol.

79-åringen, som for tiden er på sykehus etter en operasjon, ba i sommer om å få opphevet fengselsdommen av helsemessige årsaker. Zuma argumenterte også for at dommen var «overdrevet».

Men fredag kunngjorde grunnlovsdomstolen at han må sone ferdig straffen.

Zuma ble tidligere i sommer dømt til 15 måneders fengsel for å ha vist forakt for retten etter å ha nektet å møte for å forklare seg for landets antikorrupsjonskommisjon.

Selve korrupsjonsrettssaken mot Zuma er blitt utsatt flere ganger på grunn av hans helse. Han er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i forbindelse med kjøp av kampfly, patruljebåter og militært utstyr fra flere europeiske våpenprodusenter.

Zuma var Sør-Afrikas president fra 2009 til 2018.